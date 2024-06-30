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Глава Липецкой области рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

Губернатор Артамонов: обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Липецке

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять украинских беспилотников над промзоной Липецка. О последствиях атаки в своем Telegram-канале рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал. С ремонтом поможем», — написал Артамонов.

По словам главы области, в настоящее время на месте падения обломков работают спецслужбы.

Всего в ночь на 30 июня российские регионы атаковали 36 украинских дронов. Системы ПВО сбили 15 БПЛА над территорией Курской, девять беспилотников над Липецкой, по четыре дрона над территориями Воронежской и Брянской и по два беспилотника над территориями Орловской и Белгородской областей.

В Брянской области атака БПЛА не привела к появлению пострадавших и разрушениям инфраструктуры. Об этом сообщал губернатор региона Александр Богомаз.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.

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