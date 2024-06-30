Российские средства ПВО за ночь сбили 36 украинских дронов над шестью областями

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили пятнадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской, девять беспилотников над Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два дрона над территориями Орловской и Белгородской областей. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Вечером 29 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на парковку.

До этого сообщалось, что российские средства ПВО сбили за неделю два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины и 689 беспилотников.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.