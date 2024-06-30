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Российские средства ПВО за ночь сбили 36 украинских дронов над шестью областями

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили над шестью регионами России 36 БПЛА ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили пятнадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской, девять беспилотников над Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два дрона над территориями Орловской и Белгородской областей. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Вечером 29 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на парковку.

До этого сообщалось, что российские средства ПВО сбили за неделю два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины и 689 беспилотников.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.

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