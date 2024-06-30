ВСУ обстреливают российскую территорию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Токмак, который находится в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из тяжелых видов вооружения. Работают системы ПВО России. Подробности позже», — написал он.

В ночь на 30 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне.

Также отмечалось, что ВСУ за сутки произвели 48 атак на мирные районы ДНР. Зафиксирован 31 обстрел на Донецком направлении и 17 обстрелов на Горловском направлении. Повреждены восемь домов, один объект гражданской инфраструктуры.

29 июня в Белгороде Вооруженные силы Украины ударили по парковке.

Ранее в Севастополе назвали точное число пострадавших после атаки ВСУ.