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ВСУ обстреливают российскую территорию

Рогов: ВСУ обстреливают Токмак Запорожской области из тяжелых видов вооружения

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Токмак, который находится в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из тяжелых видов вооружения. Работают системы ПВО России. Подробности позже», — написал он.

В ночь на 30 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне.

Также отмечалось, что ВСУ за сутки произвели 48 атак на мирные районы ДНР. Зафиксирован 31 обстрел на Донецком направлении и 17 обстрелов на Горловском направлении. Повреждены восемь домов, один объект гражданской инфраструктуры.

29 июня в Белгороде Вооруженные силы Украины ударили по парковке.

Ранее в Севастополе назвали точное число пострадавших после атаки ВСУ.

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