ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгородской области

Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он заявил, что в двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток.

В ночь на 30 июня в Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности.

Также в Воронежской и Курской областях была объявлена опасность атаки БПЛА.

Вечером 29 июня в Белгороде Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по парковке. Повреждены два автобуса и два легковых автомобиля.

До этого Вячеслав Гладков заявил, что три населенных пункта региона были атакованы Вооруженными силами Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВСУ за сутки произвели почти полсотни атак на мирные районы ДНР.