ВСУ за сутки произвели почти полсотни атак на мирные районы ДНР

ВСУ за сутки произвели 48 атак на мирные районы ДНР. Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в регионе.

Зафиксирован 31 обстрел на Донецком направлении и 17 обстрелов на Горловском направлении. Повреждены восемь домов, один объект гражданской инфраструктуры. При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что целая семья пострадала при обстреле ВСУ.

До этого украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее советник главы ДНР Кимаковский заявил о расстреле ВСУ группы беженцев из Торецка.