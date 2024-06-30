Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ за сутки произвели почти полсотни атак на мирные районы ДНР

СЦКК сообщил, что ВСУ за сутки провели почти полсотни атак на мирные районы ДНР

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

ВСУ за сутки произвели 48 атак на мирные районы ДНР. Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в регионе.

Зафиксирован 31 обстрел на Донецком направлении и 17 обстрелов на Горловском направлении. Повреждены восемь домов, один объект гражданской инфраструктуры. При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что целая семья пострадала при обстреле ВСУ.

До этого украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее советник главы ДНР Кимаковский заявил о расстреле ВСУ группы беженцев из Торецка.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами