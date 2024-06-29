Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о нежелании украинских призывников воевать

Guardian: растет число призывников ВСУ, не желающих идти на фронт

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

На Украине резко выросло число призывников, не желающих вступать в ряды ВСУ, которым отчаянно не хватает кадров. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Я хочу покинуть эту страну. Мой разум больше не может выносить пребывание здесь, как в ловушке <…> На фронте я долго не продержусь. Я хочу построить семью и посмотреть мир, но я не готов умирать», — заявил изданию один из потенциальных призывников по имени Дмитрий.

Как уточняет издание, еще до принятия нового закона о мобилизации более 20 тысяч украинцев покинули страну, несмотря на попытки Киева остановить этот процесс.

Издание отмечает, что Киев прилагает усилия, чтобы остановить граждан, которые пытаются уехать из страны или скрыться от военной службы. Об этом свидетельствует увольнение Зеленским областных военкомов. Увольнение последовало за сообщениями о том, что офицеры наживались на взятках за освобождение мужчин от призыва.

На прошлой неделе во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу ТернопольЛьвов после попытки сотрудников военкомов мобилизовать водителя автобуса.

Ранее на Украине заявили, что достигли главной цели закона о мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами