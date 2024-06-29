«Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ

Российские военные с помощью комплекса «Искандер-М» нанесли удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой украинской армии.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что удар был нанесен в районе Украинки в Запорожской области.

По данным оборонного ведомства, в результате удара был уничтожен личный состав ВСУ, а также бронетранспортеры М-113 и комплекс «Бук М1».

До этого в пророссийском подполье сообщали, что российские военные нанесли удар по карьеру в Запорожской области, где располагался склад Вооруженных сил Украины с боекомплектом и военной техникой.

Представитель подполья уточнил, что в том числе был нанесен удар по Матвеевке, где располагался крупный склад с ракетами для реактивных систем залпового огня и дальнобойными ракетами для установок HIMARS.

До этого о взрывах в подконтрольном властям Украины городе Запорожье сообщило украинское издание «Политика страны».

Ранее ВСУ атаковали две электроподстанции в Запорожской области.