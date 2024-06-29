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Беженцы Торецка заявили о намеренном обстреле со стороны ВСУ

РИА: украинцев при эвакуации из Торецка обстреляли намеренно

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреляли с дронов группу мирных граждан Украины, которые хотели эвакуироваться из Торецка. Об этом сообщил один из беженцев, передает РИА Новости.

«Нас выводили порядка 16–18 часов», — рассказал беженец.

Он пояснил, что в какой-то момент украинские солдаты поняли, что начинают эвакуировать мирных жителей и «устроили на них охоту». По словам беженца, как только люди зашли в лесополосу, над ними уже повисли дроны, в том числе и боевые. Раздались выстрелы.

Беженцам пришлось пробираться цепочкой по пять человек, совсем рядом разрывались мины, людей не успевали спасти. Беженец подчеркнул, что все покидающие город были в гражданской одежде.

«То есть они (ВСУ. — «Газета.Ru») целенаправленно охотились на гражданских людей», — заключил мужчина.

В субботу, 29 июня, стало известно, что ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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