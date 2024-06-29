Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о кошмарных последствиях действий НАТО против России

TAC: в США заявили о чудовищных последствиях действий НАТО против России

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник утверждает, что последствия действий Североатлантического альянса против Российской Федерации будут чудовищными. Об этом сообщает The American Conservative (TAC).

По мнению эксперта, мир находится на пороге нового кубинского ракетного кризиса. Он заявил, что причина этого заключается в Российско-украинском конфликте, а также последних действиях НАТО, которые спровоцировали эскалацию ситуации на территории Украины.

Кузник считает, что все происходящее может повлечь за собой прямую конфронтацию между РФ и НАТО.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) пытается втянуть европейские страны в военный конфликт на Украине, чтобы победить Россию.

Касаясь плачевной ситуации, которая сложилась в Европе, Орбан подчеркнул, что деньги европейцев уходят на Украину, санкции ударили по компаниям стран ЕС, привели к росту инфляции и лишили миллионы людей средств к существованию.

Ранее Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами