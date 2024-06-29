Профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник утверждает, что последствия действий Североатлантического альянса против Российской Федерации будут чудовищными. Об этом сообщает The American Conservative (TAC).

По мнению эксперта, мир находится на пороге нового кубинского ракетного кризиса. Он заявил, что причина этого заключается в Российско-украинском конфликте, а также последних действиях НАТО, которые спровоцировали эскалацию ситуации на территории Украины.

Кузник считает, что все происходящее может повлечь за собой прямую конфронтацию между РФ и НАТО.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) пытается втянуть европейские страны в военный конфликт на Украине, чтобы победить Россию.

Касаясь плачевной ситуации, которая сложилась в Европе, Орбан подчеркнул, что деньги европейцев уходят на Украину, санкции ударили по компаниям стран ЕС, привели к росту инфляции и лишили миллионы людей средств к существованию.

Ранее Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине.