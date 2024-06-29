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Военнопленный пожаловался на состояние укреплений ВСУ на Харьковском направлении

Военнопленный Карпюк: позиции ВСУ на Харьковском направлении не подготовлены

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Телеграм-канал «Минобороны России»

Укрепления Вооруженных сил Украины оказались неподготовлены перед российским наступлением на Харьковском направлении, их пришлось оборудовать с нуля. Об этом заявил младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк, попавший в плен российской армии, видеозапись слов которого опубликована в Telegram-канале Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что Карпюк был командиром взвода 42-й бригады ВСУ, его захватили в плен на Харьковском направлении. В ходе допроса он рассказал о мощном наступлении российских войск и отсутствии подготовленных позиций у ВСУ.

«В полях за Часовым Яром очень много дронов, там минометка, артиллерия работает всю дорогу. Ну очень активно наступают [ВС РФ]. Там заняли позиции, немного обустроили, потом нас перекинули на другие позиции. Ничего не было, мы с нуля делали позиции», — отметил младший лейтенант.

На прошлой неделе сообщалось, что украинские военные при помощи БПЛА атаковали своего сослуживца, который собирался сдаться в плен Вооруженным силам РФ. Пока он двигался к позициям ВС РФ, его действия контролировали российские операторы БПЛА, но уже на подходе к позициям ВС РФ украинский дрон атаковал солдата.

Ранее Минобороны РФ сообщило о десятках сдавшихся в плен украинских военных.

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Операция на Украине
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