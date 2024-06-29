Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии.

Это произошло в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Новотягинка Херсонской области.

Отмечается, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 100 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика». Также уничтожен полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции, нанеся при этом поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии. Также сообщалось, что «Южная» группировка войск ВС РФ улучшила положение по переднему краю.

Ранее в Минобороны РФ заявили о занятии еще одного населенного пункта в зоне спецоперации.