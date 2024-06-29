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Дроны ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали автомобили под Белгородом, ранены три человека

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Shutterstock

В Белгородской области беспилотники «камикадзе» Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали движущиеся по дороге автомобили, трое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Первый автомобиль был атакован в селе Богун-Городок Борисовского района. Мужчина получил баротравму, сотрясение головного мозга, ранение мягких тканей предплечья и живота, женщина получила термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма. Обоих доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи, а после — в городскую больницу №2 города Белгорода.

Также в селе были атакованы еще две машины. На этот раз никто не пострадал.

На участке автодороги Зиборовка — Нечаевка дрон-камикадзе ВСУ атаковал «КамАЗ». Ранение получил водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказали ему всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. У грузовика повреждена кабина, рассказал Гладков.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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