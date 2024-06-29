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Российские военные заняли выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в зоне СВО

МО РФ: подразделения группировки «Восток» заняли выгодные рубежи в ДНР и Запорожье

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой народной республики и Культурное Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

Кроме того, российские войска отразили две контратаки подразделений 72-й мотопехотной бригады ВСУ.

Украинские войска лишились до 135 бойцов, пяти автомобилей, 155 мм гаубицы FH-70 британского производства, 152 мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122 мм самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», боевой машины 122 мм ракетной системы залпового огня «Град» и 100 мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».

Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26896 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплексов, 16453 танка и другая техника.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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