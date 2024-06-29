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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что около 13:00 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее 29 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) также уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Согласно сообщению министерства обороны РФ, попытка атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена в 9:45 по московскому времени.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за ночь над территориями Тверской, Брянской, Белгородской областей и Крымом за ночь были сбиты шесть украинских беспилотников.

Ранее силы ПВО сбили украинский МиГ-29.

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