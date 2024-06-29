В США испытали новую ракету, которая заменит ATACMS

В середине июня Пентагон провел испытание перспективной оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которая должна прийти на смену устаревающим ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, опытный образец был запущен с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени.

Проект PrSM был запущен в 2016 году, его реализацией занимается концерн Lockheed Martin. Для запуска этих ракет, как и ATACMS, используются реактивные системы залпового огня (РСЗО) M-142 HIMARS (две ракеты в боекомплекте) и M-270 MLRS (четыре ракеты).

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) предназначены для поражения целей на расстоянии до 500 километров. У системы предусмотрены четыре модификации. Первая необходима для ударов по стационарным целям на расстоянии от 60 до 500 километров. Вторая — Land Based Anti-Ship Missile (LBASM, противокорабельная ракета наземного базирования) работает на дальности до 1000 километров. Именно ее прототип был испытан сейчас в Тихом океане. На вооружение он должен поступить к 2028-му.

До этого офицер с позывным «Стаф» заявлял РИА Новости, что российские расчеты противовоздушной обороны (ПВО) начали изучать новую американскую ракету Precision Strike Missile, которую Украина может получить от США.

В ноябре 2023 года РИА Новости сообщало, что США намерены уже в первом квартале 2024 года взять на вооружение ракеты PrSM, прошедшие успешные испытания на полигоне в Нью-Мексико. В компании-разработчике Lockheed Martin отметили, что хотя поражение целей на небольших расстояниях не основная задача для PrSM, это наиболее сложный вызов, поскольку скорости гиперзвуковые.

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