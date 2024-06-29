Российским артиллеристам вручили награды в зоне СВО

Артиллеристам группировки войск «Центр» вручили награды в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает министерство обороны России в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что государственные и ведомственные награды были вручены бойцам за успешное выполнение боевых задач на Авдеевском направлении.

Военнослужащие получили награды от рук командира подразделения. Это медали «Жукова», «Суворова», «За отвагу», «За храбрость», а также знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Кроме того, некоторым артиллеристам были присвоены новые воинские звания.

После торжественной части творческий коллектив артиллерийского соединения организовал для солдат концерт.

11 июня министр обороны России Андрей Белоусов наградил отличившихся участников спецоперации на Украине. Церемония вручения медалей и именного оружия состоялась в Национальном центре управления обороной России. Наградили бойцов, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач СВО.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил награды Героям Труда в Кремле.