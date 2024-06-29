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Расчеты ПВО начали изучать новую американскую ракету

РИА Новости: расчеты ПВО уже изучают новую американскую ракету PrSM

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Lockheed Martin Corporation

Российские расчеты противовоздушной обороны (ПВО) начали изучать новую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить от США. Об этом рассказал РИА Новости офицер с позывным «Стаф».

По его словам, PrSM — это баллистическая ракета, с подобными видами ракет российские военные уже научились бороться.

Информации о PrSM в открытом доступе пока немного, но российские бойцы изучают их, в том числе в англоязычных источниках, исходят из того, что рано или поздно придется иметь с ними дело, рассказал «Стаф».

В ноябре агентство писало, что США намерены уже в первом квартале 2024 года взять на вооружение ракеты PrSM, прошедшие успешные испытания на полигоне в Нью-Мексико.

В компании-разработчике Lockheed Martin отметили, что хотя поражение целей на небольших расстояниях не основная задача для PrSM, это наиболее сложный вызов, поскольку скорости гиперзвуковые.

По данным американского портала Breaking Defense, ракета способна сбивать цели на расстоянии в 85 км.

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