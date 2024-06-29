Крымский мост перекрыт для движения автомобилей

Движение транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает канал.

Причина прекращения движения не указывается.

До этого днем в пятницу, 28 июня, более 400 автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи.

Накануне движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали вечером 26 июня. Спустя десять минут появилось сообщение о том, что движение по мосту было возобновлено. Также позднее появились сообщения о том, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Ранее дрон-разведчик США засекли неподалеку от Крымского моста.