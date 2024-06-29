Бойцы Вооруженных сил РФ построили на херсонском направлении полуподземную пекарню и доставляют свежий хлеб на квадроциклах сослуживцам. Об этом пишет РИА Новости.

По словам повара пекарни с позывным «Боба», в день удается испечь 100-150 кг хлеба. Он отметил, что пекарня тщательно замаскирована и расположена неподалеку от линии фронта, поэтому российские военные получают хлеб еще горячим.

Военный с позывным «Ролекс» сообщил, что украинские беспилотники мешают осуществлять доставку провизии, топлива и боекомплекта грузовым транспортом, поэтому используются быстрые и маневренные квадроциклы. Они способны развивать скорость до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. «Ролекс» рассказал, что разгрузка прицепа длится менее 30 секунд, после чего квадроцикл уезжает обратно на максимальной скорости, чтобы не стать целью вражеского дрона.

До этого генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что тепловизионные комплексы с экранами, устанавливаемыми на стрелковое оружие, помогают российским бойцам уничтожать в ночное время украинские дроны «Баба-Яга».

Ранее штурмовики ВС РФ на мотоциклах захватили позиции ВСУ в Старомайорском.