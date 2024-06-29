Трамп пообещал США свой «Железный купол»

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал обещание создать в США современную систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом экс-президент заявил своим сторонникам в штате Вирджиния, передает РИА Новости.

«В мой следующий срок мы создадим великий «Железный купол» над нашей страной. Это будет купол, которого никто никогда раньше не видел - современная противоракетная защита», — заявил Трамп.

Кандидат в американские президенты заявил, что будущая система ПРО будет разработана и построена исключительно из американских комплектующих.

До этого российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что ответом на американские ракеты средней и малой дальности (РСМД) могут быть российские комплексы «Искандер-М» с увеличенной дальностью пуска.

Накануне российский лидер Владимир Путин допустил размещение ракет меньшей и средней дальности.

Ранее Путин заявил, что ракетами «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему противоракетной обороны.