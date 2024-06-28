ФСБ получит доступ к личным делам призывников, которые подали заявку на прохождение срочной службы в ведомстве. Текст соответствующего постановления правительства РФ приводит ТАСС.

«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах ФСБ, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — говорится в документе.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ об участии сотрудников ФСБ РФ в отборе призывников на службу. Также в положение о Федеральной службе безопасности РФ был внесен ряд иных изменений.

21 июня Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов должны помогать в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, президент обратил внимание на обязанность стражей порядка расследовать преступления украинских силовиков и националистов.

Ранее Путин призвал ловить диверсантов без срока давности.