Россия может запустить производство своих ракет малой и средней дальности

Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна запустить производство своих ракет малой и средней дальности в ответ на действия США. С таким заявлением глава государства выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

По словам Путина, беспокойство РФ вызывает возможное размещение США своих ракет средней и малой дальности в различных регионах мира, поскольку США уже привозили такие ракеты на военные учения в Европе (в Дании) и в Юго-Восточной Азии (на Филиппинах).

«Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать», — заявил глава государства.

США вышли из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) в 2019 году. В ответ Россия также вышла из договора.

20 февраля того же года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть средства ядерного сдерживания, в сфере досягаемости которых будут как территории, где будут размещены эти ракеты, так и территории, где находятся центры принятия решений об их применении (то есть США).

Ранее Путин поручил подготовить симметричный ответ США на запуск новой ракеты.