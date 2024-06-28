Адвокат мужа Блиновской заявил, что Алексей находится в зоне СВО

Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, находится в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил его адвокат Наталия Сальникова, передает ТАСС.

«Уголовное дело в отношении Алексея выделено в отдельное производство, так как он сейчас находится в зоне СВО, где выполняет поставленные боевые задачи», — сказала она.

28 июня МВД России объявило в розыск Блиновского по статье Уголовного кодекса РФ.

В этот же день, стало известно, что Алексея Блиновского перевели в штурмовое подразделение. В настоящее время он участвует в боях под Красногоровкой. Его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев пояснил, что Блиновский с мая воюет в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады.

В конце апреля сообщалось, что силовики выясняют, насколько законно муж Блиновской заключил контракт о службе с министерством обороны России. Уточнялось, что следствие изучает, на каких основаниях супруг блогера подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого. При этом до этого Блиновский жаловался на попытки разорвать с ним контракт о военной службе. Он просил помощи у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

О том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа причина объявления в розыск мужа Блиновской.