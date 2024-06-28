Шойгу и Лавров выступили на Совбезе РФ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров выступили на Совете безопасности РФ с докладами о судьбе моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве необходимо начать производство таких ракет и принимать решение о месте их размещения, исходя из интересов безопасности страны в ответ на аналогичные действия США.

До этого Лавров заявил, что Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он допустил дополнительные шаги в сфере ядерного сдерживания, поскольку, по его словам, американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения ядерных сил РФ.

Ранее в МИД высказались насчет моратория на РСМД.