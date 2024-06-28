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Губернатор Запорожской области сообщил об отключении света в 11 селах после удара ВСУ

Губернатор Балицкий: ВСУ ударили по двум подстанциям в Запорожской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по двум электроподстанциям в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области. Зафиксирован целенаправленный террористический обстрел подстанции, питающей Токмакский муниципальный округ», — сообщил он.

Балицкий добавил, что в результате удара произошла утечка масла. После инцидента оказались полностью обесточены 11 сел — около двух тысяч абонентов.

По словам губернатора, второй удар пришелся по подстанции в Каменско-Днепровском муниципальном округе. Там без электроснабжения остаются 1,5 тысячи абонентов. Балицкий подчеркнул, что в настоящее время оперативные службы региона ведут восстановительные работы.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские войска осуществили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на подстанцию в селе Ивановка Каменка-Днепровского района. Населенный пункт находится в ближайшем пригороде Энергодара в Запорожской области.

Ранее стало известно об ударе по одному из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции.

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