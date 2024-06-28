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Стало известно о повреждении подстанции в селе под Энергодаром после удара ВСУ

ВСУ атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«И снова удар по энергосистеме Запорожской области», — написал он.

Рогов добавил, что украинские войска осуществили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на подстанцию в селе Ивановка Каменка-Днепровского района. Село находится в ближайшем пригороде Энергодара в Запорожской области.

По его словам, в результате атаки повреждение получило оборудование подстанции. В настоящее время без электричества остались свыше трех тысяч потребителей в четырех населенных пунктах.

26 июня представители Запорожской атомной электростанции (АЭС) заявили, что украинские военнослужащие нанесли удар по одному из ее постов радиационного контроля. В результате атаки пост оказался полностью уничтожен.

Ранее Гросси призвал прекратить атаки на город Энергодар, в котором расположена ЗАЭС.

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