Подразделения группировки войск «Центр» за неделю уничтожили до 2950 военнослужащих и три танка Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух пехотных соединений ВСУ и двух бригад теробороны.

Также ВСУ потеряли шесть боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley производства США, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе 6 шесть гаубиц М777 производства США.

Также Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины потеряли за неделю свыше 3,2 тысячи военных в зоне ответственности группировки «Запад» российской армии.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что группировка войск «Юг» Вооруженных сил России за неделю нанесла поражение живой силе и технике украинской армии. Российские подразделения уничтожили до 4410 украинских военнослужащих.

Ранее ВС РФ уничтожили украинский воздушный шар в Белгородской области.