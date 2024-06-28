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В Минобороны сообщили об успехах группировки войск «Восток» за неделю

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 930 военных в зоне ответственности «Востока»

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РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» за неделю улучшили свои позиции, а также уничтожили живую силу и технику двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), трех соединений теробороны и двух бригад нацгвардии. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

«Противник потерял до 930 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц FH-70 производства Британии», – отметили в оборонном ведомстве.

28 июня Минобороны также сообщило, что группировка войск «Юг» ВС России за неделю нанесла поражение живой силе и технике украинской армии. Российские подразделения в зоне ответственности «Юга» уничтожили до 4410 украинских военных, два танка, восемь бронированных машин, 48 автомобилей, 39 артиллерийских орудий, среди которых 11 гаубиц М777 и М198 производства США.

До этого в МО РФ подчеркнули, что группировка войск «Север» в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожив 1560 военнослужащих противника.

Ранее армия России атаковала «Кинжалами» украинские аэродромы.

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