Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю свыше 3,2 тысячи военных в зоне ответственности группировки «Запад» российской армии. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«ВСУ потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение на фронте. Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение формированиям четырех механизированных и двух танковых бригад ВСУ. В ходе боевых действий также были отражены шесть контратак штурмовых групп противника.

Кроме того, российская армия уничтожила четыре боевые бронированные машины, 40 автомобилей, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». Среди прочего были ликвидированы 24 орудия полевой артиллерии, из которых шесть американского производства.

Также ВС РФ уничтожили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37. В свою очередь были ликвидированы 11 полевых складов боеприпасов.

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю два самолета МиГ-29 украинской армии и 689 беспилотников.

Ранее стали известны потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».