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Стали известны потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север»

Минобороны: группировка войск «Север» ликвидировала до 1560 военных ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации ведомства, потери украинской армии составили до 1560 военнослужащих. Также ВСУ потеряли 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля.

28 июня Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) сообщила, что группа солдат из 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдалась в плен на Донецком направлении.

В этот же день дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» вышел с полным боекомплектом в район вблизи госграницы Белоруссии.

До этого агентство AFP сообщило, что Украина готовит союзников в Европе к созданию бесполетной зоны на западе страны, развернув системы противовоздушной обороны в Румынии и Польше.

Ранее российский журналист устроился в украинский кол-центр и узнал секретные данные.

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