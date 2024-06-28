МО РФ сообщило о десятках сдавшихся в плен украинских военных

56 бойцов ВСУ сдались в плен российским военным за неделю боев. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Согласно данным МО РФ, всего за неделю ВСУ потеряли около 14 тыс. человек — в число потерь включаются как безвозвратные потери, так и раненые.

Отмечается, что всего с начала СВО бойцы ВС РФ уничтожили 615 самолетов, 276 вертолетов, свыше 26 тыс. беспилотников, 533 ЗРК, почти 16,5 тыс. танков и других бронированных машин, 1357 РСЗО, свыше 11 тыс. полевых артиллерийских орудий и свыше 23 тыс. автомобилей.

До этого пятеро бойцов ВСУ сдались в плен в районе Яснобродовки.

По данным ведомства, во время боев военнослужащие третьего батальона 110-й бригады ВСУ сдались в плен бойцам 1-й гвардейской Славянской бригады. Сами сдавшиеся в плен украинцы рассказали, что их мобилизовали насильно, после чего офицеры ВСУ их «бросили на убой».

Ранее пленный рассказал об отправке мобилизованных Украины «на мясо».