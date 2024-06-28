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Минобороны РФ отчиталось об ударах по объектам ВПК Украины за неделю

МО: ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам ВПК Украины

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская армия за неделю нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что благодаря действиям российских военных были поражены логистические центры Вооруженных сил Украины и объекты ВПК страны.

«С 22 по 28 июня т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов <...> поражены: обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ западными странами», — говорится в докладе Минобороны.

28 июня российские силы противовоздушной обороны предотвратили террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на объекты на территории РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятом под контроль населенном пункте в ДНР.

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