Минобороны РФ отчиталось об ударах по объектам ВПК Украины за неделю

Российская армия за неделю нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что благодаря действиям российских военных были поражены логистические центры Вооруженных сил Украины и объекты ВПК страны.

«С 22 по 28 июня т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов <...> поражены: обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ западными странами», — говорится в докладе Минобороны.

28 июня российские силы противовоздушной обороны предотвратили террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на объекты на территории РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятом под контроль населенном пункте в ДНР.