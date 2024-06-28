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Минобороны РФ сообщило о взятом под контроль населенном пункте в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль Раздоловку в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявило Минобороны РФ в еженедельной сводке.

В сообщении говорится, что Раздоловка была взята под контроль в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск.

Также подразделения указанной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что восточная группировка Вооруженных сил России за неделю заняла более выгодные рубежи и освободила населенный пункт Загорное в Запорожской области.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк Донецкой народной республики.

Новость дополняется.

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