В Минобороны рассказали, сколько ВС РФ сбили беспилотников ВСУ за неделю

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за неделю два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины и 689 беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе выполнения поставленных боевых задач были сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

Кроме того, российская армия сбила восемь зенитных управляемых ракет Patriot производства США, противорадиолокационную ракету HARM американского производства, а также 61 реактивный снаряд HIMARS и «Vampire» чешского производства.

По данным Минобороны, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен порядка 56 украинских военнослужащих.

Незадолго до этого российское оборонное ведомство сообщило, что над территорией Белгородской области был обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар, запущенный из Украины. Объект был ликвидирован около 11:00 дежурными средствами ПВО.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.