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Эстония не смогла отправить саперов на Украину

ERR: Эстонии не удалось отправить саперов на Украину из-за бюрократии в Киеве

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Depositphotos

Эстония не отправила группу саперов на Украину из-за бюрократических проблем со стороны Киева. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на эстонского инструктора Ранно Райдлоо, который был командирован на Украину для обучения местных военных.

По его словам, Эстония подготовила команду специалистов, однако их отправка может не состояться по вине украинской стороны.

«Украина руководствуется законодательством, касающимся разминирования. Оно включает в себя аттестацию, прохождение отдельной программы в стране», — пояснил Райдлоо.

В материале ERR отмечается, что эстонская сторона ведет переговоры с властями Украины об отправке саперов на Украину уже в течение двух лет, однако решения все еще нет. Ожидалось, что миссия займет около месяца, и при этом эстонские специалисты будут работать на тех украинских территориях, где не ведутся боевые действия.

До этого на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского был опубликован документ, согласно которому Эстония передаст Киеву €100 млн в 2024 году в рамках соглашения по безопасности между двумя странами.

27 июня Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией.

Ранее генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун заявил, что Эстония гораздо смелее других стран НАТО.

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