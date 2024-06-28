Белорусские пограничники нашли на границе с Украиной тайник со взрывчаткой

Белорусские пограничники обнаружили в районе границы с Украиной схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Госпогранслужба РБ.

Находки были сделаны в Гомельской области. Пограничники выявили тайник, содержащий контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, взрывателями с запалами и детонаторами к ним.

Кроме того, 26 июня в Ельском районе Гомельской области наряд Мозырского погранотряда пресек полет беспилотника, двигавшегося со стороны Украины. Дрон посадили в 150 метрах от границы республики, на его флеш-карте нашли видеофайлы, свидетельствующие о том, что БПЛА производил разведку и наблюдение за окрестными промышленными объектами и пограничной инфраструктурой.

20 июня сообщалось, что белорусские пограничники зафиксировали увеличение числа украинских солдат в районе Житомира. По данным ведомства, на сопредельной с Белоруссией территории собираются подразделения с тяжелой техникой — многоцелевые транспортеры-тягачи легкие бронированные (МТЛБ), БМП, в том числе американские «Брэдли», реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки «Гепард» производства Германии.

Ранее страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией.