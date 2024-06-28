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Группа украинских солдат добровольно сдалась в плен на Донецком направлении

Народная милиция ДНР: пятеро бойцов ВСУ сдались в плен в районе Яснобродовки

Группа солдат из 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдалась в плен на Донецком направлении. Об этом сообщила в Telegram-канале Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР).

По данным ведомства, во время боев военнослужащие третьего батальона 110-й бригады ВСУ, которых собственное командование отправило «на мясо», сдались в плен бойцам 1-й гвардейской Славянской бригады.

Сами сдавшиеся в плен украинцы рассказали, что их мобилизовали насильно, после чего офицеры ВСУ их «бросили на убой».

До этого пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Жуковский рассказал, что украинские командиры отправляют на линию фронта на Авдеевском направлении необученных мобилизованных. Там неопытные бойцы проводят разведку обстановки. Солдат заявил, что украинцев отправляют на фронт как «расходный материал».

Другой военнопленный украинский солдат Юрий Водян рассказал о формировании в ВСУ заградительных отрядов из новых мобилизованных солдат. Бойцам приказывают отстреливать «отказников» среди украинской армии.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.

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