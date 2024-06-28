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В Белгородской области обстреляны три населенных пункта

Гладков: в Белгородской области обстреляны Шебекино, Чапаевский и Бессоновка

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Inna Varenytsia/Reuters

В Белгородской области три населенных пункта подверглись ударам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, на окраине города Шебекино от прилета боеприпаса на территории промышленного предприятия пострадали административное здание, спецтехника и легковой автомобиль.

В поселке Чапаевский Грайворонского городского округа беспилотник повредил крышу летней кухни частного домовладения.

А в селе Бессоновка Белгородского района несколько дронов нанесли удары по территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрывов поврежден инфраструктурный объект связи, выбиты окна в одном из зданий.

Во всех случаях никто не пострадал.

28 июня почти 700 жителей Грайворона остались без света после обстрела ВСУ. Повреждения зафиксированы в десяти домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады, входные двери, хозяйственные постройки и заборы.

Ранее сообщалось, что за ночь над российскими регионами перехвачены 25 беспилотников ВСУ.

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Обстрелы Белгородской области
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