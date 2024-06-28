Дивизион РСЗО «Полонез» вышел на границу Белоруссии с Украиной

Дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» вышел с полным боекомплектом в район вблизи госграницы Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.

Согласно сообщению ведомства, такое решение было принято в соответствии со сложной обстановкой вблизи государственной границы Белоруссии и поставленной задачей. Дивизион заступил на боевое дежурство по назначенным объектам и готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут.

21 июня в Минобороны Белоруссии заявляли, что ведомство начало внезапную проверку готовности соединений и воинских частей армии страны к выполнению задач по предназначению. Отмечалось, что к этому были привлечены силы специальных операций и ракетных войск. То же касается артиллерии, войск противовоздушной обороны (ПВО), подразделений оперативных командований, воинских частей и армейской авиации.

20 июня в пограничном комитете Белоруссии заявили, что специалисты зафиксировали увеличение числа украинских солдат на границе республики. Уточнялось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стягивает силы в Житомирскую область.

Ранее белорусскому президенту Александру Лукашенко показали новые образцы военной формы.