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ЦАХАЛ подтвердил операцию в одном из районов города Газа

Армия Израиля подтвердила сообщения об операции в районе Шеджай города Газа

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Tsafrir Abayov/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что накануне приступила к точечной операции в районе Шеджайя в городе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, рейд, проводимый 98-й дивизией ЦАХАЛ, последовал за получением разведывательной информации о боевиках и инфраструктуре ХАМАС в указанном районе. Уточняется, что 7-я бронетанковая бригада дивизии вторглась в район Шеджайи в течение дня, а ночью парашютно-десантная бригада начала рейды в окрестных объектах.

На севере сектора Газа израильские военные также ликвидировали десятки бойцов движения ХАМАС с воздуха. Они укрывались в строениях Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Еще один член палестинского движения прятался в установленной Израилем гуманитарной зоне в Дейр-эль-Балахе. По информации ЦАХАЛ, в начале производилась эвакуация гражданских лиц от здания, где укрывалась цель, а затем по нему был нанесен удар высокоточным боеприпасом.

До этого телекомпания NBC сообщала, что министерство обороны США начало переброску войск ближе к границе между Израилем и Ливаном с целью готовности к возможной эвакуации американских граждан из Ливана в случае усиливающегося конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла».

В середине июня армия Израиля утвердила оперативный план наступления в Ливане. После операции против ХАМАС в секторе Газа Израиль планирует нанести удар также по «Хезболле», которая, подобно ХАМАС, активно атакует территорию Израиля из северных районов.

Ранее военные Израиля заявили, что могут вернуть Ливан «в каменный век».

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