Минобороны рассказло о роли танков на южнодонецком направлении

В Министерстве обороны России сообщили, что в продвижении Вооруженных сил РФ на южнодонецком направлении немаловажную роль играют танки. Сообщение приводит ТАСС.

«Сейчас на южнодонецком направлении идет активное продвижение российских войск почти по всей длине фронта, и современные танки играют в нем немаловажную роль», — заявили в Минобороны.

Также в Минобороны добавили, что экипажи танков Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв» группировки войск «Восток» уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Угледару.

До этого сообщалось, что российские военные группировки войск «Север» поразили живую силу и технику четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что российские силы ударили по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Ветеринарное, Глубокое, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Липцы и Волчанск.

Ранее стало известно, что ВСУ получат «танк-Франкенштейн» от Германии.