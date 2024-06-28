В МЧС сообщили о пожаре в ДНР из-за украинского беспилотника

В городе Горловке Донецкой народной республики (ДНР) загорелся топливный резервуар с газом из-за сброса боеприпаса с беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 июня. Огонь охватил демонтированную кабину грузового авто, мусор и сухую траву. Пожар на площади в 10 квадратных метров тушили 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. На данный момент возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет.

Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР, который находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Утром 23 июня украинские войска также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.

18 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двумя беспилотниками-камикадзе жилой массив «Комсомолец» в Горловке.

Ранее в ВСУ сообщили о напряженной обстановке в одном из районов ДНР.