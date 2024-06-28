Жителя Брянской области арестовали по делу о госизмене

На жителя Брянской области возбудили уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ФСБ, в одном из приграничных районов региона мужчина собирал сведения о численности, дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Данные они передавали сотрудникам украинских спецслужб.

В итоге подозреваемому предъявили обвинения по статье «Госизмена» и арестовали.

До этого в Крыму суд признал 33-летнего местного жителя виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Мужчина ранее был задержан в Псковской области представителями ФСБ. Подробности дела не разглашаются, его рассмотрение проходило в закрытом режиме из-за гостайны.

Также в Крыму по подозрению в госизмене задержали старшего следователя МВД. По данным источника, в правоохранительных органах он работал восемь лет. Все это время он передавал данные из засекреченных баз Службе безопасности Украины.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.