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Посол заявил о трудностях, с которыми столкнется Британия в отношениях с РФ

Посол Келин: Британии будет трудно восстановить военное сотрудничество с Россией

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Depositphotos

Британии будет трудно восстановить военное сотрудничество с Россией после недавней высылки российского военного атташе. Об этом ТАСС заявил посол России в Британии Андрей Келин.

«Военным связям между Россией и Великобританией могло исполниться 90 лет в этом году. Скоро они могли бы отметить столетие. Теперь этого не произойдет. Они были чрезвычайно важны для двух стран, но этот шаг нанес удар, прекратил наши военные связи. Я думаю, что они теперь будут восстановлены нескоро», — считает посол.

В качестве адекватной позиции в данном вопросе Келин привел недавний звонок шефа Пентагона Ллойда Остина своему российскому коллеге, министру обороны Андрею Белоусову.

До этого в Британии назвали ошибкой высылку из страны военного атташе России.

8 мая министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ведомство вышлет из страны российского военного атташе. 16 мая в министерство иностранных дел России вызвали представителя посольства Великобритании в связи с высылкой из Лондона российского атташе.

Ранее в посольстве РФ высказались об ограничительных мерах Британии против РФ.

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