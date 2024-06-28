Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» в составе войск группировки «Запад» сорвали попытку ротации Вооруженных сил Украины на огневых позициях по направлению к Сватову. Видеозапись происшествия была опубликована в Telegram-канале министерства обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие разведывательного подразделения, используя беспилотный летательный аппарат, заметили приближение подразделений ВСУ к позициям с целью проведения ротации и доставки боеприпасов.

Получив точные координаты, расчеты самоходных гаубиц выехали на позиции для выполнения огневой миссии. Они успешно поразили обнаруженные цели, после чего переместились на новые огневые позиции для пополнения боекомплекта и предотвращения возможного ответного огня со стороны противника.

До этого сообщалось, что ВСУ стали чаще применять беспилотники в Запорожской области. Один из командиров взвода Вооруженных сил России заявил, что ВСУ хотят запугать жителей Запорожской области. Однако он добавил, что у противника нет шансов пройти вглубь.

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