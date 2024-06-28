Еще два украинских беспилотника уничтожили в Брянской области

Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Трубчевским и Навлинским районами Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Меньше часа назад Богомаз сообщал о том, что Вооруженные силы России уничтожили над Брянской областью три украинских дрона.

До этого в ночь на 28 июня опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской и Белгородской областях. По словам временно исполняющего обязанности главы Курской области Алексея Смирнова, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность для отражения возможной атаки.

27 июня Вооруженные силы Украины атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что обстрелу подверглось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, село Новопетровка Валуйского городского округа и город Грайворон.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки.