Над Брянской областью сбили беспилотники ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили над Брянской областью три украинских беспилотника, не допустив пострадавших среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил Богомаз.
Губернатор региона добавил, что на месте падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины работают экстренные службы. Известно, что в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений не выявлено.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал усилить группировку сил противовоздушной обороны, которая прикрывает город и окрестности.
Глава города добавил, что российские войска, обороняющие город от обстрелов ВСУ, смогли решить сложную задачу — выделить угрозу баллистических ракет в отдельный сигнал.
Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.