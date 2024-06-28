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Над Брянской областью сбили беспилотники ВСУ

Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника

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Shutterstock

Вооруженные силы России уничтожили над Брянской областью три украинских беспилотника, не допустив пострадавших среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил Богомаз.

Губернатор региона добавил, что на месте падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины работают экстренные службы. Известно, что в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений не выявлено.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал усилить группировку сил противовоздушной обороны, которая прикрывает город и окрестности.

Глава города добавил, что российские войска, обороняющие город от обстрелов ВСУ, смогли решить сложную задачу — выделить угрозу баллистических ракет в отдельный сигнал.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.

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