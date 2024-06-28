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США возобновят ранее приостановленные поставки авиабомб Израилю

Axios: США возобновят приостановленные поставки бомб и ракет в Израиль

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Senior Airman Lauren Jacoby/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты вскоре возобновят приостановленные поставки бомб и ракет в Израиль. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на должностные лица в американском правительстве.

Уточняется, что речь идет о стандартных авиационных бомбах калибра 500 фунтов (около 227 кг). Причиной остановки поставок называется операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге палестинского анклава.

«Ожидается, что около 1 700 500-фунтовых бомб будут доставлены после завершения операции Израиля в Рафахе, что, вероятно, произойдет через две недели», — заявили источники портала.

Издание считает, что этот шаг показывает потерю интереса Вашингтона к деэскалации конфликта в регионе, а также некоторому восстановлению прежнего уровня отношений между Израилем и Соединенными Штатами.

До этого стало известно, что ЦАХАЛ наносит массированные удары по городу Рафах на юге сектора Газа.

Ранее россияне призвали власти Израиля к немедленной сделке с ХАМАС.

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