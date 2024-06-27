Подпольщики подтвердили поражение HIMARS ВСУ, наносивших удар по Крыму

Вооруженные силы России нанесли удар по расчету РСЗО HIMARS, который наносил удары по Крымскому полуострову из Николаевской области Украины. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 21.45 в районе небольших сел Шевченково и Котлярово, недалеко от аэродрома Кульбакино прозвучал взрыв. По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный, вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS. Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами», — рассказал Лебедев.

По словам координатора, подпольщики на местах подтвердили ему, что взрыв произошел именно по работающей во время попадания установке HIMARS.

До этого министерство обороны России сообщило, что группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила три украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили украинский цех по производству беспилотников.