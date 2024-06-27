В Сирии едва не столкнулись БПЛА «коалиции» и российский Су-35

В Сирии над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс едва не столкнулись беспилотный летательный аппарат MQ-9 «Reaper» «коалиции» и самолет Су-35 ВКС России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«27 июня с 10:24 до 10:29 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России», – отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что российский истребитель совершал плановый полет. Чтобы уйти от столкновения летчику пришлось продемонстрировать высокий профессионализм, он своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения аварии, отметили в Минобороны.

22 июня в оборонном ведомстве России сообщили, что три американских беспилотника MQ-9 Reaper опасно сблизились с истребителем Су-35 ВКС России в Сирии. Инцидент, по словам российского генерала, произошел в небе над Мухафазой (провинцией) Хомс в центральной части Сирии.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.